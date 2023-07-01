Az Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 01.07.2023 10:46

Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bariyerlere çarparak devrilen otobüsün alev alması sonucu 3'ü çocuk 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: İHA]

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Buldhana bölgesindeki bir otoyolda Pune şehrine giden bir otobüs, yerel saatle 01.30 sıralarında bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen otobüs alev topuna dönerken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Feci kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin çoğunun otobüsten çıkamadığı öğrenildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yerel yerel yönetimlerin tüm yardımı sağlayacağını belirtti.

Hindistan'da genellikle dikkatsiz sürüş, bakımsız yollar ve eski araçlar nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geliyor.

Polis verilerine göre ülkede her yıl 110 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

ETİKETLER
Hindistan Otobüs
Sıradaki Haber
Hollanda'da işletmeler tek kullanımlık plastik yemek kapları için ek ücret alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:38
Hacılar Kabe'ye veda ediyor
11:38
Nesli tehlikede olan su samuru Tekirdağ'da görüldü
11:47
Çocukların bindiği dönme dolabın devrilme anı kamerada: 3 yaralı
11:30
Sahipsiz hayvanların sayısı uzmanları korkutuyor
11:20
Yeni Ro-Ro hatlarıyla deniz ticaretindeki pay artacak
11:06
İŞKUR ilk altı ayda yarım milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu
"Sakin şehir" Perşembe'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
"Sakin şehir" Perşembe'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
FOTO FOKUS
Çocukların bindiği dönme dolabın devrilme anı kamerada: 3 yaralı
Çocukların bindiği dönme dolabın devrilme anı kamerada: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ