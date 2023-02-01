Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da çığ nedeniyle 2 kayakçı öldü
[Temsili fotoğraf: İHA]
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine bağlı Gulmarg kasabasındaki kayak alanına çığ düşmesi sonucu Polonyalı 2 kayakçı hayatını kaybetti.
Cammu Keşmir Polisi, Himalaya Dağları'nda kış turizmi yapılan Gulmarg'daki kayak alanlarına çığ düştüğünü açıkladı.
Çığ altında kalan Polonyalı 2 kayakçı öldü, 21 kişi ise kurtarıldı.
Gulmarg'da 2010'da çığ düşmesi sonucu Hint ordusundan 17 asker yaşamını yitirmişti.
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