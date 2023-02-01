Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Çin'in Bişkek Büyükelçisi Du Dewen'in katılımıyla, Acil Durumlar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı'na yeni özel ekipman teslim töreni düzenlendi.

Caparov, törende yaptığı konuşmada, Çin'den 100 itfaiye aracının hibe olarak alındığını ve yine Çin'den 120 toplu taşıma aracı ve 33 ambulans ve çeşitli teknik araçlarının satın alındığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Yakında Rusya'dan 20 milyon dolar değerinde 40 yangın söndürme araç ve ekipmanı ile bir Mi-8 tipi helikopterin de hibe şeklinde geleceğini anımsatan Caparov, "Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, bugün teslim alacağı araçlarıyla birlikte ve geçenlerde satın alınan 2 adet modern kurtarma helikopteri, 58 adet itfaiye aracı, 81 adet istihkam teçhizatı ve 34 adet muhtelif tip teçhizatı ile birlikte önümüzdeki 15-20 yıl boyunca gerekli donanım sağlanmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Çin'in Bişkek Büyükelçisi Dewen de Kırgızistan ile Çin arasındaki ticaret hacminin 2022'de 3 milyar 700 milyon dolar olduğunu belirterek, "Çin, Kırgızistan'ın dış ticaretinde ilk sırada yer alıyor." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kırgızistan'da, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin verimli ilerlediğini söyleyen Dewen, hibe desteği olarak, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesine ilişkin fizibilite çalışmasını, Çuy Büyük Çevre Kanal İnşaat Projesi'ni, Kuzey-Güney Alternatif Kara Yolu İnşaat Projesi'ni sürdürdüklerini, başkent Bişkek'te caddelerin asfaltlanmasının birinci fazı ile ülkenin dört bölgesinde sulama projelerinin birinci fazını tamamladıklarını hatırlattı.