İngiltere'de, 2011'den bu yana en büyük ve geniş katılımlı grev dalgası yaşanıyor.

Greve öğretmenler, kamu personeli, üniversite ve demir yolu çalışanları da katıldı.

Yüz binlerce çalışanın isteği, ücretlerine enflasyonun üzerinde artış yapılması.

[Fotoğraf: AP]

Sokaklar hareketliyken, itfaiye çalışanları da grev kararı aldı.

Anlaşma sağlanamazsa, itfaiyeciler 20 yıl aradan sonra ilk kez greve gidecek.