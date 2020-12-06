Başkentin Burari ve farklı sınır bölgelerinde 11 gündür protestolarına devam eden çiftçiler ile hükümet yetkililerinin 5'inci görüşmesinden de bir sonuç çıkmadı.

İki taraf arasında bir sonraki toplantının 9 Aralık’ta yapılmasına karar verildi.

Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin bir çözüm bulma konusunda kararlı olduğunu ifade ederek çiftçilere gösterileri azaltma çağrısı yaptı.

Çiftçiler ise merkezi hükümet üzerindeki baskıyı artırmak için 8 Aralık’ta ülke genelinde greve gidecek.

Çiftçiler, grev gününde ülke genelinde ulusal kara yollarını kapatacaklarını ve gişelerden araç geçişlerine izin vermeyeceklerini duyurdu.

Çiftçiler, reformun mahsul fiyatlarını etkileyeceğini söylüyor

Hükümet, yasalar da bazı değişiklikler yapılacağını kaydetse de çiftçiler, söz konusu yasaların tamamen geri çekilmesini istiyor.

Çiftçiler, tarım reformunun mahsul fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini ve kazançlarını oldukça düşüreceğini belirtiyor.

Söz konusu tarım reformuyla birlikte hükümetin minimum garantili fiyattan tahıl almayı bırakacağını kaydeden çiftçiler, bu durumun şirketler tarafından fiyatların aşağı çekilerek sömürülmelerine yol açacağını savunuyor.

Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yüzde 60'ından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.