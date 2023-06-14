Hindistan’da Biparjoy fırtınasının etkili olduğu Gucarat eyaletinde 3 kişi öldü

The Indian Express’in haberine göre, Biparjoy fırtınası Gucarat’ın kıyı bölgelerinde etkili olmaya başladı.
Eyaletin 8 bölgesinde 37 binden fazla kişi tahliye edilirken fırtına sonucu çöken duvarların altında kalan ikisi çocuk en az üç kişi hayatını kaybetti.
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, son yıllarda fırtına sayısında artış olduğuna dikkati çekti.
Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), "zarar verme potansiyeli yüksek" olarak değerlendirilen fırtınanın yarın Jakhau Limanı yakınlarındaki Saurashtra-Kutch sahilini geçmesinin beklendiğini açıkladı.
Biparjoy fırtınasının saatteki hızının 150 kilometreye ulaşabileceği kaydediliyor.
Yetkililer, fırtınanın birkaç gün içerisinde Rajasthan eyaletine ulaşacağını öngörüyor.