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Dünya
AA 14.06.2023 12:58

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 110'a çıktı

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Meitei topluluğunun "planlanmış kabile" kategorisine dahil edilmemesi gerekçesiyle başlayan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a çıktı.

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 110'a çıktı
[Fotograf: Reuters]

Hindustan Times'ın haberine göre, silahlı saldırganların dün akşam saatlerinde Agijang kasabasına yaptığı baskında çatışma çıktı.

Polis, çatışmada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıklarken eyaletteki şiddet olaylarında toplam ölü sayısı 110'a yükseldi.

Polis şefi K Shivakanta Singh, güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiği ve olayların kontrol altına alındığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle eyalet hükümetinin resmi verilerine göre şimdiye kadar 47 binden fazla kişi yerlerinden oldu, yüzlerce ev yıkıldı.

Askere "vur emri" verilmişti

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "planlanmış kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuş, 4 Mayıs'ta ise askere "vur emri" verilmişti.

Hindistan'da "planlanmış kabile" kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.

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