Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 12:06Son Güncelleme: Kaynak: CNN International
Hindistan'da binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da bir aşılama kampanyasında kapsamında binlerce kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı.
Koronavirüs salgınında en yüksek vaka sayılarının görüldüğü ülkelerden Hindistan'da, sahte aşı kampanyası gündemde.
Öyle ki ülkede binlerce kişiye COVID-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı.
Mumbai polis yetkili Vishal Thakur, şehirde bu şekilde en az 12 tur aşılama yapıldığını bildirdi.
Thakur, olayla ilgili, aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının artabileceğini açıkladı.
Organizatörlerin bu işten yaklaşık 28 bin dolar gelir elde ettiği aktarıldı.
Etiketler: Hindistan
Sıradaki Haber
Ruhani elektrik kesintileri nedeniyle halktan özür diledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz