Koronavirüs salgınında en yüksek vaka sayılarının görüldüğü ülkelerden Hindistan'da, sahte aşı kampanyası gündemde.

Öyle ki ülkede binlerce kişiye COVID-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı.

Mumbai polis yetkili Vishal Thakur, şehirde bu şekilde en az 12 tur aşılama yapıldığını bildirdi.

Thakur, olayla ilgili, aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının artabileceğini açıkladı.

Organizatörlerin bu işten yaklaşık 28 bin dolar gelir elde ettiği aktarıldı.