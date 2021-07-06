İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 501 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Böylece İsrail'de 30 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görülmüş oldu.

Aktif vaka sayısı artıyor

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu yazıldı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana COVID-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 2 bin 821'e yükseldi.