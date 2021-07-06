Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de 30 Mart'tan beri günlük en yüksek vaka
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'de Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle COVID-19 vakalarındaki artış sürüyor. Ülkede, 30 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 501 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Böylece İsrail'de 30 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görülmüş oldu.
Aktif vaka sayısı artıyor
Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu yazıldı.
Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana COVID-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.
Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 2 bin 821'e yükseldi.
Etiketler: İsrail Koronavirüs
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