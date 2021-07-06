Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AP
Dünya'nın en uzun boylu atı "Big Jake" öldü
[Fotoğraf: AP]
Yaklaşık 2,1 metrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu atı olarak bilinen 20 yaşındaki "Big Jake", ABD'de öldü.
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Smokey Hollow Çiftliği'nde bakılan at, yaklaşık 2,1 metre uzunluğa ve 1 ton 136 kilogram ağırlığa sahipti.
20 yaşında Big Jake, 2010 yılında Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na dünyanın yaşayan en uzun atı sıfatıyla girmişti.
[Fotoğraf: AP]
Big Jake'in bakımının yapıldığı çiftlikten Jerry Gilbert, atın ölümünü, "ailemiz için travmatik bir olay" şeklinde niteledi.
Gilbert, söz konusu atın çiftlikte oldukça sakin şekilde yaşadığını söyledi.
Etiketler: ABD
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