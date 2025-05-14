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Dünya
AA 14.05.2025 20:26

Hindistan'da bazı hayvanat bahçeleri, kuş gribi riski nedeniyle bir haftalığına kapatıldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde ölen kaplanın leşinde kuş gribi virüsünün tespit edilmesinin ardından, Lucknow ve Kanpur şehirlerindeki hayvanat bahçeleri bir haftalığına ziyarete kapatıldı.

Hindistan'da bazı hayvanat bahçeleri, kuş gribi riski nedeniyle bir haftalığına kapatıldı

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Ulusal Yüksek Güvenlikli Hayvan Hastalıkları Enstitüsü (NIHSAD), Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gorakhpur şehrindeki hayvanat bahçesinde 7 Mayıs'ta ölen kaplanda "H5N1" türü kuş gribi virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

Uttar Pradeş eyaleti Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Arun Kumar Saxena, hayvanat bahçelerinde ve kümes hayvanı çiftliklerinde virüs yayılımını engellemek için Lucknow ve Kanpur şehirlerindeki hayvanat bahçelerinin bir haftalığına ziyarete kapatıldığını belirtti.

Hayvanat bahçeleri ve milli parklar gibi alanlardaki hayvanlar ve kuşların güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ifade eden Saxena, tüm yetkilileri hükümet yönergelerine uygun hareket etmeye çağırdı.

Dün de eyaletin Gorakhpur ve Etawah şehirlerindeki hayvanat bahçeleri bir haftalığına ziyarete kapatılmıştı.

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Hindistan Kuş Gribi
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