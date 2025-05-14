Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.05.2025 19:45

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına Libya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, başkent Trablus ve çevresindeki son gelişmeler nedeniyle Türk vatandaşlarına "Libya'ya seyahat etmekten kaçınmaları" konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına Libya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına yönelik uyarı açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur. Büyükelçiliğimizin, barınma alanlarından dışarı çıkılmaması yönündeki 12 Mayıs tarihli uyarısı geçerliliğini muhafaza etmektedir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Türk vatandaşlarına elzem olmadığı sürece Libya' ya seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları tavsiye edilen açıklamada, evlerinde veya geçici olarak bulundukları yerde kalmaları, Trablus, Misrata ve mücavir bölgelerine "hiçbir şekilde" seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca acil durum hattı telefon numarası paylaşıldı

Trablus’taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli’nin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında bugün sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşlerİ Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Libya
Sıradaki Haber
Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı duyuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:38
HÜRJET için nihai imza bu yıl atılacak
20:34
Katil İsrail ordusu, Gazze'de üniversite, hastane ve okullara saldırı tehdidi yayınladı
20:29
Hamas: İsrail, Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinliyi aç bırakarak soykırım işliyor
20:27
Hindistan'da bazı hayvanat bahçeleri, kuş gribi riski nedeniyle bir haftalığına kapatıldı
20:25
ABD ile Katar'dan 1,2 trilyon dolarlık ekonomik işbirliği taahhüdü
20:21
Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldırı: 6 şüpheli tutuklandı
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı tamamlandı
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı tamamlandı
FOTO FOKUS
Öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı
Öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ