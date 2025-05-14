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Dünya
AA 14.05.2025 20:22

ABD ile Katar'dan 1,2 trilyon dolarlık ekonomik işbirliği taahhüdü

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'da en az 1,2 trilyon dolar değerinde ekonomik işbirliği sağlamak için anlaşma imzaladı.

ABD ile Katar'dan 1,2 trilyon dolarlık ekonomik işbirliği taahhüdü

Orta Doğu turu kapsamında Katar'ı ziyaret eden ABD Başkanı Trump'ın, Katar'da "tarihi" bir ekonomik taahhüt aldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Katar'da en az 1,2 trilyon dolar değerinde ekonomik işbirliği sağlamak için bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, Boeing uçakları ve GE Aerospace motorlarının Qatar Airways'e satışı da dahil olmak üzere ABD ile Katar arasında toplamda 243,5 milyar doları aşan ekonomik anlaşmalar yapıldığı belirtildi.

Katar'da sağlanan anlaşmaların bazılarına yer verilen açıklamada, Boeing ve GE Aerospace'ın, Qatar Airways'ten 96 milyar dolarlık sipariş aldığı, bu anlaşmanın GE Aerospace motorlarıyla çalışan 210 adet ABD yapımı Boeing 787 Dreamliner ve 777X uçağının satın alımını kapsadığı aktarıldı.

Bunun Boeing'in şimdiye kadarki en büyük geniş gövdeli uçak siparişi ve 787 siparişi olduğu belirtilen açıklamada, bu anlaşmanın üretim ve teslimat sürecinde ABD'de yıllık 154 bin olmak üzere toplamda 1 milyondan fazla istihdam sağlayacağının altı çizildi.

McDermott'un da Qatar Energy ile kritik enerji altyapısını geliştirmede güçlü bir ortaklığa sahip olduğu vurgulanan açıklamada, toplam değeri 8,5 milyar dolar olan yedi aktif projenin olduğu, Katar'ın büyük LNG genişleme projeleri için açık deniz bileşenlerinin tek sağlayıcısı olarak McDermott'un çalışmalarının ABD enerji sektöründe binlerce kişinin istihdamını doğrudan desteklediği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Parsons'ın toplam değeri 97 milyar dolara kadar ulaşan 30 projeyi başarıyla kazandığı, Quantinuum'un da Katarlı şirket Al Rabban Capital ile ABD'de kuantum teknolojileri ve iş gücü gelişimine yönelik 1 milyar dolara kadar yatırım yapacak bir ortak girişim anlaşması imzaladığı kaydedildi.

Savunma yatırımlarına da işaret edilen açıklamada, Katar'ın önde gelen iki ABD'li savunma şirketinden teknolojik askeri teçhizat tedarikini güvence altına aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Raytheon'ın, ABD ve Katar hükümetleri tarafından imzalanan, Katar’ın insansız hava araçlarına karşı savunma kabiliyetleri edinmesine yönelik 1 milyar dolarlık bir anlaşma sağladığı, General Atomics'in de Katar'ın MQ-9B uzaktan kumandalı hava aracı sistemini satın almasına yönelik yaklaşık 2 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardığı aktarıldı.

ABD ile Katar'ın güvenlik ortaklığını daha da güçlendirmeye yönelik bir niyet beyanı da imzaladığı belirtilen açıklamada, bunun Al Udeid Hava Üssü'nde yük paylaşımına destek ve hava savunması ile deniz güvenliğine yönelik gelecekteki savunma kabiliyetlerini içeren 38 milyar doları aşan potansiyel yatırımları kapsadığı kaydedildi.

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