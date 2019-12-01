Hindistan'da aşırı yağışlarda 5 kişi yaşamını yitirdi01 Aralık 2019 Pazar 17:23 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 17:29
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin 6 bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verildi.
Eğitime 1 gün ara verildi
Şiddetli yağışların 2 gün boyunca sürmesi beklenirken, Puduçeri'de eğitime 1 gün ara verildi.
Cuddalore'de 5 bin ev sular altında kaldı, Çennai'nin çevresinde ise 100’ün üzerinde evi su bastı.
Yetkililer, Cuddalore'de 1000 kişinin tahliye edildiğini ve geçici kamplara alındığını belirtirken, balıkçılara denize açılmaması yönünde uyarıda bulundu.
Aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA