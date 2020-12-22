Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 301 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 146 bin 111'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 862 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 75 bin 422'ye çıktı.
Virüs bulaşan 9 milyon 636 bin 487 kişi sağlığına kavuştu.
"Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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