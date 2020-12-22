Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 862 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 75 bin 422'ye çıktı.

Virüs bulaşan 9 milyon 636 bin 487 kişi sağlığına kavuştu.

"Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.