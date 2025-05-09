Hindistan, ülkedeki 24 havalimanının kapalı kalma süresini 15 Mayıs'a kadar uzattı

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Sivil Havacılık Bakanlığı, Pakistan ile süren gelişmeler ışığında yeni kararlar aldı.

Bakanlık, 10 Mayıs'a kadar kapalı kalması planlanan 24 havalimanının, yeni kararlar doğrultusunda 15 Mayıs'a kadar işletilmeyeceğini açıkladı.

Karar, Chandigarh, Srinagar, Amritsar, Ludhiana, Bhuntar, Kishangarh, Patiala, Shimla, Jaisalmer, Pathankot, Jammu, Bikaner, Leh ve Porbander gibi şehirlerdeki 24 havalimanını kapsıyor.

Havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti

Air India havayolu şirketinin, sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, havalimanlarının kapalı kalması kararının şirkete iletildiği, bu nedenle varış veya kalkış durağı Jammu, Srinagar, Leh, Jodhpur, Amritsar, Chandigarh, Bhuj, Jamnagar ve Rajkot kentleri olan uçuşların 15 Mayıs'a kadar iptal edildiği kaydedildi.

Hindistan merkezli Indigo firması da X üzerinden, varış veya kalkış durağı Srinagar, Jammu, Amritsar, Leh, Chandigarh, Dharamsala, Bikaner, Rajkot, Jodhpur ve Kishangarh olan uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Çatışmalar, sivil havacılığı olumsuz etkiliyor

İki ülke arasında, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'deki saldırıyla başlayan ve Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan'ın çeşitli bölgelerine füze fırlatmasıyla artan çatışma, hem bölgeye yapılan uçuşları aksatarak hem de güzergahı kullananların uçuş sürelerini uzatarak sivil havacılığı olumsuz etkiliyor.

Dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar 24" internet sitesinin verilerine göre, Hindistan'ın Pakistan'daki bazı bölgelere füze saldırısı düzenlediği 6 Mayıs'ın ardından çok sayıda uçuş iptal edildi.

Hindistan'dan 7 Mayıs'ta havalanması planlanan 430 uçuş iptal edilirken, aynı gün Pakistan'dan kalkması beklenen uçak seferlerinin de yüzde 17'si düzenlenmedi.

İptal edilen uçuşların yanı sıra iki ülkenin hava sahalarının kapanması sonucu uluslararası seferlerde farklı rotalar kullanılması uçuş sürelerini uzattı.