Anket: ABD’lilerin yüzde 56'sı Trump’ın üniversite politikalarını onaylamıyor

Associated Press-NORC Center ortaklığında 1175 kişiyle yapılan ankette, Trump yönetiminin üniversitelere yönelik geliştirdiği uygulamalar soruldu.

Ankette, yüzde 40’lık bir kesim Trump'ın bu politikalarını desteklerken, yüzde 56’sı onaylamadığını kaydetti.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ı, üniversitelerin tıp ve bilim alanındaki araştırmalara büyük katkı sağladığını belirtirken, yine katılımcıların çoğunluğu bilimsel araştırmalara yönelik federal desteğin devam etmesinden yana görüş bildirdi.

Cumhuriyetçi seçmenler ikiye bölündü

Trump’ın üniversitelere karşı politikaları Cumhuriyetçiler arasında daha fazla destek görse de ankette, federal fonların kesilmesi konusunda görüş ayrılıkları dikkat çekti.

Cumhuriyetçi görüşe sahip olduğunu belirtenlerin yüzde 80’i Trump'ın üniversite politikalarını desteklerken, üniversiteleri taleplere uymaya zorlamak amacıyla fonların kesilmesine yüzde 50 onay, yüzde 25 ise itiraz çıktı.

Üniversite mezunu olan anket katılımcılarının yüzde 62’si, Trump’ın taleplerine uymayan üniversitelerin fonlarının kesilmesine karşı çıktı.

Katılımcıların sadece yüzde 30’u, üniversite kampüslerinde öğrencilerin ve akademisyenlerin özgürce konuşabildiğini belirtirken Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu, liberallerin fikirlerini rahatça ifade edebildiğini ancak muhafazakarların aynı özgürlüğe sahip olmadığını düşünüyor.

Trump yönetiminin üniversiteleri hedef alması

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek federal fonların dondurulması gündemde bulunuyor.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan ve cinsiyet değiştiren bir sporcu nedeniyle askıya alındığı belirtilmişti.