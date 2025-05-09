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Dünya
TRT Haber 09.05.2025 16:29

Yunan basını: Atina Türkiye'nin bölgesel güç olmasını engelleyemedi

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea'da "Uzun vadeli Türkiye stratejimiz temel ve yapısal hedeflerinde kesinlikle başarısız oldu..." ifadeleri yer aldı. Gazetede yayımlanan makalede, Atina'nın, Türkiye'nin bölgesel güç olmasını engelleyemediğine de dikkat çekildi.

Yunan basını: Atina Türkiye'nin bölgesel güç olmasını engelleyemedi

Yunan Ta Nea gazetesi, 1973'ten bugüne Türk-Yunan ilişkilerini mercek altına aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın eski Danışma Kurulu Üyesi Panayotis İoakeimidis'in makalesinde, Ankara-Atina ilişkilerindeki yarım asırlık dönem anlatıldı.

Makalenin başlığı, "Yunanistan'ın uzun vadeli stratejisi başarısız oldu" şeklindeydi.

Atina, Türkiye'nin bölgesel güç olmasını önleyemedi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Eski Danışma Kurulu Üyesi Emekli Profesör Panayotis İoakimidis, "Uzun vadeli stratejimizin birinci temel hedefi Türkiye'nin bir bölgesel süper güç olmasını engellemekti ve hala öyle... Ama hezimete uğradık. Türkiye, hemen hemen tüm dünya tarafından neredeyse süper bir güç olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

İoakeimidis, 1973'te iki ülke arasında çözüm bekleyen en önemli sorunun 'kıta sahanlığı' olduğunu hatırlattı.

Bugün ise 12 konuda ciddi anlaşmazlık yaşandığına dikkati çekti.

Yunanistan'da her geçen gün artan silahlanmanın sorunlara çözüm olamayacağını vurguladı.

Atina’nın gerçek dışı hedeflerden, varsayımlardan uzak yeni uzun vadeli bir strateji benimsemesi gerektiğinin altını çizdi.

İoakimidis, "Nihai hedef iki ülke arasındaki tüm sorunların çözülmesi ve şu politik gerçekliğin kabul edilmesidir: Yunanistan ile Türkiye arasındaki yakın ortaklık ve iş birliği varoluşsal bir gerekliliktir" dedi.

Baykar'ın İtalya yatırımı Yunan basınında

Yunan SLPRESS haber sitesi de Baykar’ın İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace ile yaptığı iş birliğine değindi.

"Türkiye sadece stratejik yatırım yapmadı aynı zamanda Avrupa savunma sanayiinin çekirdeğine 'fiili' bir erişim sağladı" dedi.

Baykar'ın dünya çapında birçok ülkeye yaptığı ihracatlarla Ankara'nın nüfuzunu artırdığına da işaret edildi.

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