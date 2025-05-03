Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2025 13:28

Hindistan, Pakistan'dan yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı

Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı.

Hindistan, Pakistan'dan yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı

Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, "Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların, doğrudan ya da dolaylı ithalatı, transit geçişi, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yasağın derhal yürürlüğe gireceği kaydedilen bildiride, söz konusu kararın "ulusal güvenlik ve kamu politikası" gereği alındığı belirtildi.

Yeni Delhi yönetimi ayrıca, Pakistan'dan hava ve kara yoluyla gelen tüm posta ve kargoların alımının askıya alındığını, Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişinin ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaretinin yasaklandığını bildirdi.

Hindistan'ın Pakistan'dan ithal ettiği ürünlerin başında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar yer alıyor.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.
 

ETİKETLER
Hindistan Pakistan İthalat
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 495'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:09
İran’da kum fırtınası 802 kişiyi hastanelik etti
14:02
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milliyetçiliği faşizmle bir görmek cahilliktir
13:34
ABD, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık füze satışı için ilk onayı verdi
13:05
Doğu Akdeniz'de deniz trafiği yerli sistemle izlenecek
12:59
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı başladı
12:59
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 495'e yükseldi
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
FOTO FOKUS
Ankara'da itfaiye aracı sele işte böyle kapıldı
Ankara'da itfaiye aracı sele işte böyle kapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ