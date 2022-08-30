Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'da 1000'den fazla kişinin ölümüne ve ülkenin çoğunu harap etmesine neden olan ölümcül sel felaketinin kurbanlarına, Yeni Delhi'nin yakında komşusuna yardım sunabileceğine dair haberlerin ardından başsağlığı diledi.

Modi, Twitter'da doğal afet hakkında mesaj yazdı ve "Pakistan'daki selin yol açtığı yıkımı görmekten dolayı üzgün olduğunu" söyledi.

Başbakan, "Kurbanların ailelerine, yaralılara ve bu doğal afetten etkilenen herkese en içten taziyelerimizi iletiyor ve normale erken dönmeyi umuyoruz" dedi.

Indian Express tarafından alıntılanan kaynaklara göre , Modi hükümeti şu anda Pakistan'a insani yardıma izin verip vermemeyi düşünüyor. Gazete, nihai bir kararın verilmediğini söylerken, "üst düzey yetkililerin" olası hareketi tartıştığını kaydetti.

Onaylanırsa, Modi'nin 2014'te göreve başlamasından bu yana Pakistan'a yapılan ilk insani yardım turu olacak, ancak önceki hükümetler 2010'daki sel ve 2005 depremi gibi geçmiş doğal afetler sırasında yardım teklifinde bulundular.