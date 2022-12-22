Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni uygulamayı duyurdu.

Mandaviya, Çin'de artan COVID-19 vakalarının ardından havalimanlarında uluslararası yolculara rastgele COVID-19 testi yapmaya başlandığını kaydetti.

Eyalet hükümetlerine de kentlerdeki muhtemel COVID-19 vakalarına dair tedbirli davranmaları çağrısında bulunan Bakan Mandaviya, halka maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumalarını tavsiye etti.

Salgında en fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da 2022 başından itibaren maske yasağı kaldırılmış, COVID-19 tedbirleri de hafifletilmişti.

Yaklaşık nüfusu 1,4 milyarı bulan ülkede 2,2 milyardan fazla COVID-19 aşısı yapılmıştı.