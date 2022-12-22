Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan, havalimanlarında rastgele koronavirüs testlerine başladı
[Fotograf: Reuters]
Hindistan, havalimanlarında uluslararası yolculara rastgele COVID-19 testi yapmaya başladı.
Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni uygulamayı duyurdu.
Mandaviya, Çin'de artan COVID-19 vakalarının ardından havalimanlarında uluslararası yolculara rastgele COVID-19 testi yapmaya başlandığını kaydetti.
Eyalet hükümetlerine de kentlerdeki muhtemel COVID-19 vakalarına dair tedbirli davranmaları çağrısında bulunan Bakan Mandaviya, halka maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumalarını tavsiye etti.
Salgında en fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da 2022 başından itibaren maske yasağı kaldırılmış, COVID-19 tedbirleri de hafifletilmişti.
Yaklaşık nüfusu 1,4 milyarı bulan ülkede 2,2 milyardan fazla COVID-19 aşısı yapılmıştı.
Etiketler: Hindistan
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