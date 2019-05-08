ABD ile Çin arasındaki Huawei gerilimi devam ederken, Hindistan'ın yakında, ABD'nin Çin teknoloji şirketi Huawei'in 5G şebekesine erişimi yasaklama talebini reddeden ülkeler listesine katılabileceği belirtiliyor.

ABD'nin yasaklama talebini reddeden ülkeler, güvenlik risklerinin, Huawei ve yazılımının yakından incelenerek yönetilebileceğini savunuyor.

Hindistan hükümet yetkilileri, Huawei konusunda güvenlik endişeleri olmasına rağmen, Washington'ın yasaklama talebini reddeden İngiltere ve Almanya gibi ülkeleri örnek gösterdi.

Yeni Delhi, her ülkenin kendi değerlendirmesini yapma ve ticari stratejisini buna göre hazırlama hakkına sahip olduğu görüşünde.

ABD, Avrupa ülkelerine güvenlik riski içerdiği gerekçesiyle Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma ve ürünlerini yasaklama çağrısı yapmıştı.

Almanya Federal Ağ İdaresi (BNetzA) Başkanı Jochen Homann, Huawei de dahil herhangi bir 5G ekipman sağlayıcısının, Almanya’nın tüm standart ve güvenlik gereksinimlerine uyması halinde "özel" olarak dışlanmaması gerektiğini açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin 5G mobil ağını kurarken, kendi standartlarını tanımlayacağını ve güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söylemişti.

Almanya’dan sonra Belçika da Huawei tarafından sağlanan telekom ekipmanlarının casusluk faaliyeti için kullanılabileceğine dair herhangi bir kanıta rastlanmadığını açıklamıştı.

Son olarak İngiltere'nin, Çin teknoloji şirketi Huawei'in 5G şebekesine sınırlı erişim izni vereceği iddia edilmişti.

Huawei krizi

Huawei’in sahibi Rın Cıngfey’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını ilan etmişti.

Kaynak: The Economic Times, Sputnik International