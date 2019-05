Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Symantec'in açıklamasına göre, Çinli hacker'lar yalnızca ABD Ulusal Güvenlik Ajansının elinde olduğu bilinen bir hack yazılımını ele geçirerek ABD'ye karşı kullanmaya başladı.

Yazılımı ele geçiren grubun Çin'deki en tehlikeli siber grup olduğunu belirten şirket, ABD'nin uydu sistemleri ve nükleer çalışma yürüten birimlerinin de bu kişiler tarafından hedef alındığını duyurdu.

Şirket yetkilisi Eric Chien, yazılımı kullanan Çinli hacker'lar hakkında, "Çok fazla gürültü çıkarttılar ve birçok hedefe saldırdılar" ifadesini kullandı.

Chien ayrıca hacker'ların, bunun sıradan bir yazılım olmadığını anladıkları zaman daha özenli kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Ağustos 2016'da ilk eylemlerini gerçekleştiren grubun operasyonları, Çin'de devlet desteğiyle yürüttüğü iddia ediliyor.

FBI, Çinli hacker'ları ifşa etmişti

FBI Direktörü Cristopher Wray geçen yıl aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı ile ilişkili olduğunu iddia ettiği 2 Çinli hacker'ı ifşa etmiş ve bu kişileri aradıklarını duyurmuştu.

Hacker'ların, ABD donanması ve uydu-haberleşme sistemleri başta olmak üzere birçok hassas hedefe saldırdığı açıklanmıştı.

İkilinin ABD donanmasında görev alan 100 bine yakın personele ait bilgileri ele geçirdikleri de iddia edilmişti.

Zhu Hua & Zhang Shilong, two members of a hacking group operating in China known as the APT 10 Group, are #wanted by the FBI for conspiracy to commit computer intrusion, conspiracy to commit wire fraud, & aggravated identity theft. Contact the FBI w/ info. https://t.co/VAnzlNfR4F pic.twitter.com/7MxcrA8jKi