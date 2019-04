8 Kasım 2016 tarihindeki Başkanlık seçimlerinde demokratların adayı olarak Donald Trump'a karşı yarışan ve seçimi kaybeden Hillary Clinton, katıldığı bir programda Trump'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen, "2016'daki deneyimlerinize göre, 2020'deki başkanlık için yarışan adaylara ne tavsiye edersiniz?" sorusuna Clinton, "Putin'e karşı yanlış tarafta durmayın. Bu ilk tavsiyem olur." dedi.

Clinton'ın açıklamaları sonrası salonda gülüşmeler yaşandı.

Question: "What advice would you have for 2020 candidates based on the experiences you had in 2016?"



Hillary Clinton: "Don't get on the wrong side of Vladimir Putin. That would be the first." pic.twitter.com/1gVLGM9ERP