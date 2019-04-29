8 Kasım 2016 tarihindeki Başkanlık seçimlerinde demokratların adayı olarak Donald Trump'a karşı yarışan ve seçimi kaybeden Hillary Clinton, katıldığı bir programda Trump'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen, "2016'daki deneyimlerinize göre, 2020'deki başkanlık için yarışan adaylara ne tavsiye edersiniz?" sorusuna Clinton, "Putin'e karşı yanlış tarafta durmayın. Bu ilk tavsiyem olur." dedi.

Clinton'ın açıklamaları sonrası salonda gülüşmeler yaşandı.

Question: "What advice would you have for 2020 candidates based on the experiences you had in 2016?"



Hillary Clinton: "Don't get on the wrong side of Vladimir Putin. That would be the first." pic.twitter.com/1gVLGM9ERP — The Hill (@thehill) 29 Nisan 2019

Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale iddiası

ABD istihbarat teşkilatları, 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği sonucuna varmış, devlet onaylı kampanyalarla Demokrat aday Hillary Clintron'ın siber saldırılar ve sosyal medyadaki sahte haberlerle itibarsızlaştırıldığını söylemişti.

Putin, "Daha önce de söylediğim gibi Rusya, ABD'nin içişlerine hiçbir zaman müdahale etmedi ve hiçbir zaman müdahale etmeyecek" açıklaması yapmıştı.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturmasının raporu ise geçtiğimiz hafta sonuçlanmış, ABD Adalet Bakanı William Barr, "2 yıldır devam eden soruşturma sonucunda Özel Yetkili Savcı, Trump’ın kampanyasının ya da başka Amerikalıların Ruslarla iş birliği yaptığına dair delil bulmadı" demişti.

Kaynak: The Hill