Irak Ezidi Yüksek Manevi Konseyi, daha önce terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtulanlar ve çocuklarıyla ilgili yayımladığı karara dair yeni bir açıklama yaptı.

Buna göre, Ezidi Yüksek Manevi Konseyinin, terör örgütünün elinden kurtulanlar ve çocuklarının kabul edilmesi kararında "Sincar kentinin işgali sırasında kaçırılan ve Ezidi anne ile babadan doğan çocuklar" işaret edildi, "tecavüz sonucu doğan çocukların kabulü" kastedilmedi.

Ezidi Yüksek Manevi Konseyi geçtiğimiz hafta, terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtulan kadın ve çocuklarla ilgili yayımladığı kararda, olanların iradelerinin dışında gerçekleştiği belirtilerek kurtulanların hepsinin kabul edilmesi çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AFP