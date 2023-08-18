Açık 36.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.08.2023 16:10

Hilary Kasırgası, 4. kategoriye yükseltildi

Meksika'nın Pasifik kıyısında etkili olması ve ABD'nin California eyaletinin güneyinde tropik fırtınaya dönüşmesi beklenen Hilary Kasırgası'nın kategorisinin 4'e çıkarıldığı bildirildi.

Hilary Kasırgası, 4. kategoriye yükseltildi
[Fotograf: AA]

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hilary Kasırgası'nın Meksika açıklarında büyüdüğü ve bu sabah rüzgar hızının saatte 140 mile ulaştığı belirtildi.

Meksika'nın Pasifik kıyısında etkili olması beklenen kasırganın 4. kategoriye yükseltildiği ifade edildi.

Kasırganın cumartesi akşamı Meksika'nın Baja California Yarımadası'na ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kategorisi 4'e yükseltilse de Hilary'nin California eyaletinin güneyine ulaşacağı tahmin edilen pazar günü şiddetini kaybederek tropikal fırtınaya dönüşmesinin beklendiği aktarıldı.

Hilary'nin California'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışlara neden olacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, 25 Eylül 1939'dan bu yana Güney California'da tropik fırtına yaşanmadı.

ETİKETLER
Meksika ABD
Sıradaki Haber
İsveç'te İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na yeni bir anayasa yakışır
16:39
Erzurum'da sulama göletinde facia: 2 ölü
16:40
Bursa'da uyuşturucu operasyonları: 188 gözaltı
16:32
Hollanda: ABD, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onayladı
16:31
Tokat'ta kaza: 1 kiş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
16:29
Karadağ'ın mizahi geleneği "en tembel vatandaş" yarışması başladı
Kooperatif kuran Hakkarili kadınlar, arıcılıkta söz sahibi olmak istiyor
Kooperatif kuran Hakkarili kadınlar, arıcılıkta söz sahibi olmak istiyor
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı
Diyarbakır'da polisten sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikramı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ