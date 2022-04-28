Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 00:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Herson'da patlama
[Fotoğraf: TRT Haber]
Herson şehir merkezinde roket saldırıları sonucu birçok patlama meydana geldi.
Rusya'nın saldırıları dürüyor. Herson şehir merkezinde roket saldırıları sonucu bir çok patlama meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Rusya
Son Haberler
- 00:17
- 00:18
- 23:59
- 00:17
- 23:51
Sıradaki Haber
BM: İsrail'in Filistin'deki yerleşim politikaları ırk ayrımcılığına varıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz