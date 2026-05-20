Haydut İsrail'e dünyadan tepki: İsrailli diplomatlardan izahat istendi

Haydut İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıdı.

Ayrıca limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri arkadan bağlı, başları yerde, çömelir pozisyonda tutulduğu görüldü.

Türkiye, Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik kötü muamele hakkında yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'den, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle özür talep ederek, izahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu.

Meloni, "Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur." dedi.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da X paylaşımında, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele nedeniyle İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdığını belirtti.

Barrot, "Vatandaşlarımızın güvenliği sürekli önceliğimizdir. Bu filo hakkında ne düşünürsek düşünelim ve birçok kez bu yöntemi onaylamadığımızı dile getirsek de katılan vatandaşlarımıza saygıyla muamele edilmeli ve en kısa sürede serbest bırakılmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Görüntülerde, İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu ve kendilerine hiçbir şekilde onura ve saygıya uygun muamele edilmediği görülüyor." ifadesini kullandı.

McEntee, Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler karşısında dehşete düştüğünü aktardı.

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da X'teki açıklamasında, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

İnsanların alıkonulmuş, bağlanmış, yüzüstü yatırılmış halde tutulması ve bir hükümet bakanının onların aşağılanmasını sosyal medyada yayımlamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Prevot, "Gözaltına alınanlar arasında Belçika vatandaşları da bulunuyor. Bu durum, kabul edilemez, en temel insan onuru standartlarını ihlal ediyor. Tüm gözaltındakilere onurlu şekilde muamele edilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İspanya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nden (AB), Ben-Gvir'in AB ülkeleri topraklarına seyahatinin yasaklanmasını istedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de basın toplantısındaki açıklamasında, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "canavarca" muamele nedeniyle İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını bildirdi.

Albares, "Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum." dedi.

Slovenya

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, X paylaşımında Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Fajon, "Ben-Gvir ve İsrail makamlarının Küresel Sumud Filosu'na sergilediği aşağılayıcı davranış, demokratik bir toplumda yeri olmayan bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda

Hollanda Başbakanı Rob Jetten de İsrail'in büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını duyurdu.

Jetten, "İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesi insanlık dışı ve kabul edilemez boyutlara ulaştı. Ben de bu konuyu (İsrail) Cumhurbaşkanı (Isaac) Herzog ile görüştüm. Hollanda, bu aktivistlerin en kısa sürede serbest bırakılmasını bekliyor." dedi.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, X'ten yaptığı açıklamada "Bu durum, insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail makamlarından açıklama talep ettiklerini vurgulayan Cooper, "Vatandaşlarımızın yanı sıra olaya dahil olan herkesin haklarını koruma yükümlülüklerini açıkça hatırlattık." dedi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aktivistlere yönelik sözlü ve fiziki şiddet kınandı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik uygulamalarının insanlık dışı olduğu belirtildi.

Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, X paylaşımında, aktivistlere yönelik kötü muamelenin kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini ilettiklerini bildirdi.

Meinl-Reisinger, şu anda 3 Avusturyalının İsrail'de gözaltında olduğunu vurguladı.

İsviçre

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi "kabul edilemez" olarak nitelendirildi ve kınandı.

Açıklamada, "İnsani gözaltı koşulları, usulsüzlükten korunma güvenceleri ve savunma hakkı dahil bu taahhütler pratikte yerine getirilmeli." ifadesi kullanıldı.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, gazetecilere yaptığı açıklamada, aktivistlere uygulanan sözlü ve fiziki şiddet anlarının yer aldığı görüntülerin "son derece rahatsız edici ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.

Anand, "Filodaki sivillere yönelik kötü muameleyle ilgili olarak İsrail Büyükelçisi'ni çağırmaları için yetkililerime talimat verdim." dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise Küresel Sumud Filosu aktivistlerine İsrail’in muamelesinin "kabul edilmez" olduğunu ve İsrail Büyükelçisinin Kanada Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirtti.

Polonya

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrail'in cezalandırılması talebinde bulundu.

Sikorski, X paylaşımında, "Suç işlememiş hiçbir Polonya vatandaşına böyle davranamazsınız. Demokratik bir dünyada gözaltında tutulan insanlara zulmedilmez, onlarla alay edilmez, zafer kazanılmış gibi davranılmaz. Vatandaşlarımız için adalet, sizin içinse ceza talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Slovakya

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar da Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi "insan onurunun temel ilkelerine aykırı" olarak nitelendirdi ve şiddetle kınadı.

Slovakya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin durumu yakından takip ettiğini ve Slovak vatandaşın derhal serbest bırakılması için gerekli adımları attığını aktaran Blanar, vatandaşlarının korunmasının, Slovakya'nın önceliği olduğunu kaydetti.

Finlandiya

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Helsinki Büyükelçisinden açıklama talep edileceği bildirildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu üyelerine saygılı davranılması, yasal korumalarının sağlanması ve güvenliklerinin güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, X hesabındaki paylaşımında, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini kınadığını açıkladı.

Stenergard, "Bireyler saygıyla muamele görmeli ve hakları korunmalıdır. Bireylerin güvenliğinin ve haklarına saygı gösterilmesinin önemini İsrailli mevkidaşıma daha en başında iletmiştim." görüşlerini dile getirdi.

Avustralya

Avustralya Dışişleri Bakanlığından ABC News'a yapılan açıklamada, aktivistlere yönelik sözlü ve fiziksel şiddetin "şoke edici ve kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Ben-Gvir'in açıklamalarının ve İsrail makamlarının "aşağılayıcı" muamelesinin kınandığı aktarılan açıklamada, alıkoyulan Avustralya vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Romanya

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, X paylaşımında, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Toiu, Ben-Gvir'in Sumud Filosu üyelerine yönelik sergilediği "düşmanlık ve aşağılama" dolu eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri

Bazı AP milletvekilleri, Strazburg'daki parlamento binasında İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi eleştiren protesto düzenledi.

Protestoya katılan İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupalı liderler tereddüt ederken, bizler Strazburg'dan milletvekili meslektaşlarımızla birlikte acil ve somut siyasi mesaj vermek istedik." dedi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğunu ve hukuk ile temel insan haklarına yönelik sistematik ihlal teşkil ettiğini belirten Della Valle, bunu görmezden gelemeyeceklerini kaydetti.

Protestoya katılan Fransız milletvekili Emma Fourreau da X üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin halkıyla dayanışmanın suç değil görev olduğunu vurgulayarak, "Avrupa ve Fransa, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamak için daha neyi bekliyor?" değerlendirmesinde bulundu.