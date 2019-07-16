Suriye’de rejim yanlısı haber yapan Al Vatan gazetesinin haberine göre, Irak’taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, Beşşar Esed rejimine Irak-Suriye sınırından benzin sevkiyatı yapıyor.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberde, Haşdi Şabi güçlerinin Irak-Suriye sınırındaki Elbu Kemal ilçesinden rejime kamyonlarla benzin, sebze ve meyve sevkiyatı yaptığını aktardı.

Öte yandan Londra merkezli Al Arabi Al Jadeed gazetesi de Irak-Suriye sınırında petrol kaçakçılığının düzenli şekilde yapıldığını, kaçakçılığın yapıldığı Irak sınırının Haşdi Şabi güçlerinin kontrolü altında olduğunu iddia etti.

Gazetenin bilgi aldığı bir kaynak, Beşşar Esed rejimine yakın işadamları aracılığı ile kaçırılan benzin ve mazotun rejimin Banyas ve Humus’taki tesislerinde rafine edildiğini öne sürdü.

Bağdat’ın bilgisi dahilinde değil

Öte yandan Irak hükümeti, sınırda yapılan kaçakçılıktan haberi olmadığını açıkladı. Iraklı bir yetkili, Haşdi Şabi güçlerinin Esed rejimine benzin sevkiyatı yapmasının resmi olmadığını söyledi.

Yetkili ayrıca, benzin kaçakçılığı haberlerinin ardından olaya karışanların bulunması için soruşturma açıldığını duyurdu.

Kaynak: Al Vatan, Al Arabi Al Jadeed