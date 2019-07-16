Porto Riko Valisi Ricardo RossellÃ³'nun mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram Ã¼zerinden gÃ¶nderdiÄŸi mesajlarÄ±n sÄ±zmasÄ±, Ã¼lkede krize yol aÃ§tÄ±.

Binlerce Porto Rikolu, gÃ¶sterilerin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde toplanarak, RossellÃ³'nun istifasÄ±nÄ± istedi.

Polis ise, gÃ¶stericileri daÄŸÄ±tmak iÃ§in biber gazÄ± kullandÄ±.

GÃ¶steriler, RossellÃ³'nun Telegram yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda, Porto Rikolu kadÄ±n bir politikacÄ± ve diÄŸer bir kiÅŸi hakkÄ±nda kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren ifadelerin ve bir fotoÄŸraftaki obez bir adamla dalga geÃ§tiÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

YazÄ±ÅŸmalarda ayrÄ±ca, Porto Rikolu ÅŸarkÄ±cÄ± Ricky Martin'in eÅŸcinselliÄŸine dair kaba ifadelerin bulunduÄŸu belirtiliyor.

Bu skandal, analistler ve halk tarafÄ±ndan "Rickyleaks" (Ricky sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±) olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Kaynak: AP News