Fransa’nın Sciences Po Üniversitesi’nde akademisyen olan Fransa-İran çifte vatandaşlığına sahip Fariba Adelkhah, geçtiğimiz ay İran Devrim Muhafızları tarafından “casusluk yaptığı gerekçesiyle” gözaltına alındı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İran’dan Adelkhah’ın gözaltına alınma gerekçesinin açıklanmasını ve Fransa konsolosluğu ile iletişim kurmasına izin verilmesini talep etti.

İran yarı resmi haber ajansı Tasnim’e açıklama yapan hükümet sözcüsü Ali Rabii ise Fariba Adelkhah’ın gözaltına alınma haberlerini duyduklarını ancak ellerinde daha fazla bilgi olmadığını söyledi.

Macron’dan açıklama

Öte yandan Fransa Cumhurhaşkanı Emmanuel Macron’dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Macron, olanların kendisini endişelendirdiğini ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den açıklama beklediğini söyledi.

Macron ayrıca şuana kadar akademisyenin gözaltına alınması gerektirecek herhangi bir açıklama yapılmadığını da sözlerine ekledi.

İngiltere adına casusluk yapan kadına 10 yıl hapis verilmişti

İran mayıs ayında da, İngiltere’nin yurt dışında kültürel faaliyetler yürüten organizasyonu British Council’da çalışan İranlı kadını “casusluk” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, Mizan Haber Ajansına yaptığı açıklamada, British Council’da İran masasından sorumlu kadın, İngiltere istihbaratı ile iş birliği içindeydi" ifadelerini kullanmış, casuslukla suçlanan şahsın suçunu "açık bir şekilde itiraf ettiğini” ve kendisine 10 yıl hapis cezası verildiğini söylemişti.

Kaynak: Reuters