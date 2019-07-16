Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı’nda tespit edilen mayın, el yapımı patlayıcı, mağara ve sığınakların imhasına devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekatta 153 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor.#PençeHarekatı pic.twitter.com/37czT55ywU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2019

Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber