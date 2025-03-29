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Dünya
AA 29.03.2025 10:02

Harvard'dan skandal karar: Türk Prof. Kafadar Filistin yanlısı olduğu için görevden alındı

Harvard Üniversitesi, bünyesindeki Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nin Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'i "antisemitizm" suçlamasıyla görevden aldı.

Harvard'dan skandal karar: Türk Prof. Kafadar Filistin yanlısı olduğu için görevden alındı
[Prof. Dr. Cemal Kafadar | Fotoğraf: AA]

Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ile yardımcısı Rosie Bsheer, merkezdeki görevlerinden Sosyal Bilimler Geçici Dekanı David Cutler tarafından istifaya zorlandı.

Harvard Crimson'ın haberine göre, Prof. Dr. Kafadar'ın 2024-2025 akademik yılı için izinli olduğu, yerine Salmaan Keshavjee'nin görevlendirildiği açıklandı.

Türk Çalışmaları bölümünde öğretim üyesi olan Kafadar ile Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Bsheer, bölümlerinde görev yapmaya devam edecekler.

Türk öğrenci gözaltına alınmıştı

Türkiye'de liseyi birincilikle bitirdikten sonra çift dalda üniversite eğitimini tamamlayan ve Fulbright burslusu olarak ABD'de doktorasına devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD’de İsrail soykırımını eleştiren Türk öğrenciye gözaltı
ABD’de İsrail soykırımını eleştiren Türk öğrenciye gözaltı

Öztürk için endişelenen Türk arkadaşları, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseli ile kişisel bilgilerini yayımladığını paylaşmıştı.

Trump ile birlikte Filistin destekçisi öğrencilere baskı arttı

ABD’de 7 Ekim 2023’ten bu yana üniversite öğrencileri Filistin’e destek gösterileri düzenlerken, polis bu eylemlere sert müdahalelerde bulundu. Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte gösterilere katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilme süreci hız kazandı.

Trump yönetimi, İsrail’e koşulsuz destek vereceğini vurgularken, Filistin’e destek gösterilerini "antisemitik eylemler" olarak tanımlıyor. Bu tutum, öğrenci protestolarına yönelik baskıyı artırırken, göçmen öğrencilerin ABD’den deport edilmesine yol açıyor.

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