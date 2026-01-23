Hafif Yağmurlu 3.8ºC Ankara
Dünya
AA 23.01.2026 14:19

"Harry" fırtınası, İtalya'da yüz milyonlarca euroluk hasara yol açtı

Akdeniz'de hafta başında etkili olan ve İtalya'nın güney kıyılarını vuran "Harry" fırtınası, en az 740 milyon euroluk hasara yol açtı.

İtalya'nın Sicilya Adası, Kalabriya Bölgesi ve Sardinya Adası kıyılarında etkili olan "Harry" fırtınasının neden olduğu ağır hasara ilişkin bilanço da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani, basına yaptığı açıklamada, ilk tahminlerine göre sahil kesimlerindeki altyapı, yollar, iş yerleri ve otellerde oluşan hasarın maliyetinin 741,5 milyon euro olduğu bilgisini paylaştı.

Sivil Savunma Ajansının Sicilya Şubesi de Ada'da fırtınadan en çok zarar gören kentin 110 milyon euroluk hasarla Messina ili ve çevresi olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 1000 aile elektriksiz kaldı

İtalyan ANSA ajansı ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, çiftliklerin, balıkçıların ve işletmelerin gelir kaybıyla beraber söz konusu zararın toplamının 1 milyar euronun üzerine çıkabileceği ifade edildi.

Messina kentine bağlı Santa Teresa Beldesi’nde de şiddetli fırtınada elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle yaklaşık 1000 ailenin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Sardinya Bölgesel Yönetim Başkanı Alessandra Todde de kendi bölgelerinde altyapı ve çevre düzenlemeleri konusunda yüz milyonlarca euroluk hasar oluştuğunu kaydetti.

"Harry" fırtınası sebebiyle Sicilya Adası'nın doğu kıyısı, Sardinya Adası ile Kalabriya Bölgesi'nin güney sahillerinde oluşan tahribatın daha önce "eşi benzeri olmadığı" basında yapılan yorumlarda yer aldı.

Sahil kesimlerinde pek çok noktada yol çökmeleri, toprak kaymaları, yüksek dalgalar nedeniyle su baskınları, bazı binaların denize bakan cephelerinde ciddi hasarlar oluşmuş, bazı plajlarda da tamamen tahrip olmuştu.

