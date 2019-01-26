El-Aksa televizyonuna konuşan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, son zamanlarda yaşanan gelişmeler, Yüzyılın Anlaşması ve Büyük Dönüş Yürüyüşü gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Aruri, ABD tarafından gündeme getirilen ve bazı Arap ülkelerince benimsenen Yüzyılın Anlaşması'na dair "Bölgede Yüzyılın Anlaşması'nı benimseyen ve İsrail'le normalleşme çağrısı yapanlar, bölgenin meşru olmayan yönetimleridir" ifadesini kullandı.

Yüzyılın Anlaşması'nın İsrail'e ait bir plan olduğunu vurgulayan Aruri, ABD yönetimi tarafından da benimsendiğini dile getirdi.

"Hedefine ulaşıncaya kadar büyük dönüş yürüyüşünden taviz vermeyeceğiz"

Gazze ile İsrail'in son zamanlarda adeta patlamaya yakın birer volkan gibi olduğunu ifade eden Aruri, hedefine ulaşıncaya kadar Büyük Dönüş Yürüyüşlerinden taviz vermeyeceklerini söyledi.

Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda yapılan son ateşkes anlaşmasını hatırlatan Aruri, onda gösterilerin son bulmasına dair herhangi bir madde olmadığını kaydetti.

Aruri, "İşgalci İsrail emrivakiler yaparak Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler gibi aracılar sayesinde yapılan ateşkesin törpülenmesi için çabalıyor" ifadelerini kullandı.

Hamaslı yetkili anlaşmada yer alan maddeleri, "Gazze'ye her türlü saldırı durdurulacak, denizde avlanma alanı genişletilecek, Filistin halkının yararlanacağı bir deniz koridoru kurulacak. Gazze ve Batı Şeria'yı birbirine bağlayan bir koridor kurulmasına ve Gazze'de üretilen malların ihracına izin verilecek" şeklinde sıraladı.

Katar'ın Gazze için gönderdiği mali yardımın İsrail tarafından engellenmesine ilişkin Aruri, "Direniş ateşkes anlaşmasının uygulanması için yapılan şantajları kabul etmez" ifadelerini kullandı.

Filistin uzlaşısından vazgeçilemez

Hamas ve Fetih Hareketi arasındaki uzlaşı meselesine de değinen Aruri, Filistin uzlaşısından vazgeçilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Uzlaşı kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Aruri, "Filistin halkını temsil edecek bir yönetimin seçilmesi amacıyla yapılacak seçimlere hazır olduğumuzu Fetih Hareketi'ne ilettik" diye konuştu.

Aruri, Hamas'ın "Gazze'de bağımsız bir devlet" kurulması için çalıştığı yönündeki iddiaları reddederek, "Hamas ne Gazze'de tek başına bir devlet kurmayı ne de Gazzesiz bir Filistin devletini kabul eder" dedi.

Kaynak: AA



