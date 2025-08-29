Açık 29.8ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 29.08.2025 17:51

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür

Hamas: Filistin halkını destekleyen Türkiye'nin tutumunu takdir ediyoruz

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür

Hamas, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün yaptığı, İsrail’le ekonomik ve ticari ilişkilerin kesilmesi, hava sahasının İsrail uçaklarına kapatılması ve Gazze Şeridi’nde işlenen suçların dünyaya duyurulması gerektiği yönündeki vurgusunun altı çizildi.

Hamas, “İsrail’in yürüttüğü acımasız yok etme savaşı karşısında Filistin halkımızı destekleyen Türkiye’nin tutumunu takdir ediyoruz. Türkiye’nin bu kararlı tavrı, mazlum halkımız için büyük bir moral kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca Arap, İslam ülkeleri ve uluslararası toplum da İsrail’e karşı daha sert adımlar atmaya çağrıldı. Hamas, “İsrail’le tüm bağların koparılması, onu izole etmek ve Gazze’de işlenen soykırımı durdurmak için zorunludur. Böylece liderleri de insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutulabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'daki sel felaketinin ardından sivillerin tahliyesi devam ediyor
Pakistan'daki sel felaketinin ardından sivillerin tahliyesi devam ediyor
