Açık 30.4ºC Ankara
Dünya
AA 29.08.2025 16:22

ABD'de eski Başkan Yardımcısı Harris'e sağlanan Gizli Servis korumasının sonlandırıldığı iddia edildi

ABD yönetiminin, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eski Başkan Joe Biden tarafından bir yıl uzatılan Gizli Servis korumasının sona erdirilmesine karar verdiği öne sürüldü.

ABD'de eski Başkan Yardımcısı Harris'e sağlanan Gizli Servis korumasının sonlandırıldığı iddia edildi

CNN tarafından ulaşılan mektubun kopyasına göre hükümet, Harris'e tahsis edilen Gizli Servis korumasını sonlandırma kararı verdi.

Mektupta 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, Harris'in güvenlikle ilgili tüm prosedürlerinin durdurulması emrinin verildiği dikkati çekti.

Federal yasalara göre başkan yardımcısı, görevden ayrıldıktan sonra 6 ay koruma sağlanıyor ancak konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, Harris'e 21 Temmuz'a kadar sağlanması gereken koruma kararının, görevden ayrılmadan kısa süre önce dönemin Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan ve şimdiye kadar kamuoyuna açıklanmayan talimatla bir yıl daha uzatıldığını belirtti.

Öte yandan, Beyaz Saray ve Gizli Servis'ten konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Eski sözcüsü de Biden'ın, Harris'in korumasını uzatan emri imzalamasına neyin yol açtığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yaptığı açıklamada, "Bu, işten çıkarmalar, güvenlik izinlerinin iptali ve daha fazlasını içeren uzun bir siyasi misilleme listesinin ardından gelen bir başka intikam eylemidir. Bu durum eski Başkan Yardımcısı'nı tehlikeye atmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Joe Biden Kamala Harris Donald Trump
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 63 bini geçti
