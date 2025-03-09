Hamas'tan, soykırımcı İsrail'in elektriği kesme kararına tepki: Ekim 2023'ten beri kesik

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in, Gazze Şeridi'nin elektriğini kesme kararı aldıklarını duyurmasına ilişkin, açıklama yaptı.

Kasım, "İsrail işgali, Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk gününden itibaren fiili olarak bölgede elektriği kesti" dedi.

Hamas Sözcüsü Kasım,katil İsrail'in bu tutumuyla tüm uluslararası yasa ve normları açıkça hiçe sayıp, aç bırakma politikasını kullanarak Gazze'deki soykırımı tamamlamada ısrarcı olduğunu teyit ettiğini vurguladı.

Kasım, Arap Birliği Zirvesi'nde alınan "Gazze Şeridi'nin abluka altında tutulmasını ve Filistinlilerin aç bırakılmasını" reddeden kararların uygulanması çağrısında bulundu.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, gün içerisindeki açıklamasında Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Soykırımcı İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas'ı, esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.