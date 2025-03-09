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Dünya
AA 09.03.2025 21:32

İsrailli Bakan, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmek için departman kuracaklarını duyurdu

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi konusunda Savunma Bakanlığında bir departman kurmaya hazırlandıklarını belirtti.

İsrailli Bakan, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmek için departman kuracaklarını duyurdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Israel Hayom adlı internet sitesinin haberine göre, Smotrich, Meclis'te "İsrail toprağı lobisi" ismi verilen toplantıda konuştu.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinde sorumlu bir departman kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın liderliğinde hazırlık yaptıklarını ifade eden Smotrich, bütçenin bu duruma engel olmayacağını belirtti.

Smotrich, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin kendisine "İsrail'i sevmeyen 2 milyon kişinin sınırlarınıza bu kadar yakın kalmasına izin verilemez" dediğini iddia etti.

"Günde 5 bin kişiyi zorla yerinden ederlerse bunun bir yıl süreceğini" öne süren Smotrich, lojistik durumun karmaşık olduğunu; kimin hangi ülkeye gideceğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Smotrich, Tel Aviv'in Gazze'den zorla yerinden edilenlerin hangi ülkeler tarafından karşılanacağının belirlenmesi için ABD yönetimiyle birlikte çalıştığını ifade etti.

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