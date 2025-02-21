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Dünya
AA 21.02.2025 14:54

Hamas'tan, "4 cenazeden birinin İsrailli esire ait olmadığı" iddiasına cevap: İnceliyoruz

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında dün teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığı yönündeki iddiasının inceleneceğini duyurdu.

Hamas'tan, "4 cenazeden birinin İsrailli esire ait olmadığı" iddiasına cevap: İnceliyoruz
[Fotograf: AA]

Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in iddia ve ithamlarının ciddi şekilde inceleneceği ve sonuçlarının net olarak açıklanacağı belirtildi.

Cenazelerde karışma olma ihtimalinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, bunun da İsrailli esirlerin Filistinlilerle birlikte bulunduğu yerin İsrail tarafından bombalanmasından kaynaklanma ihtimaline "Bir hata veya cenazelerin karışabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. (İsrailli) Ailenin Filistinlilerle kaldığı yerin işgalciler tarafından bombalanması sonucu karışıklık doğmuş olabilir." ifadeleriyle dikkat çekildi.

Hamas'ın açıklamasında İsrail'in yol açtığı kargaşanın şaşkınlıkla takip edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyonist toplum nezdindeki imajını güzelleştirme çabalarının bir parçası olarak ve İsrail'in iç anlaşmazlıkları bağlamında yaptığı tehditleri reddediyoruz."

Açıklamada, Hamas'ın anlaşmanın yükümlülüklerine bağlı olduğu, bunu süreç içerisindeki tutumuyla kanıtladığı ve ilerleme kaydedilmesini desteklediği vurgulandı.

İncelemenin sonuçlarının arabuluculara bildirileceği aktarılan açıklamada, İsrail tarafından Filistinli bir kadına ait olduğu iddia edilen cenazenin iadesi talep edildi.

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