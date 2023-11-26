Hafif Sağanak Yağışlı 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.11.2023 02:42

Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirler insanca muamele gördü

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında cuma gecesi serbest bırakılan İsrailli esirlerin "tatsız bir durum yaşamadıklarını ve insanca muamele gördüklerini" söyledikleri belirtildi.

Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirler insanca muamele gördü
[Fotograf: AA]

İsrailli haber platformu Walla'nın haberine göre, cuma gecesi Gazze Şeridi'nden büyükanne, anne ve bir erkek çocuğun serbest bırakıldığı Munder ailesinin yakını, aileyi ziyaret ettikten sonra esirlerin anlattıklarını paylaştı.

Munder ailesinin üyesi, "(İsrailli esirler) Olumsuz bir durum yaşamadılar. İnsanca muamele gördüler. Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu." ifadesini kullandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmazlığı çözüldü
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmazlığı çözüldü

İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'ne götürülmek üzere motosiklete bindirildikten sonra şiddet görmediklerini belirten aile üyesi, İsrailli esirlerin kendilerine verilen radyo ve televizyondan haberleri takip ettiklerini söylediklerini aktardı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrailli esir yakınlarından Tel Aviv'de protesto
İsrailli esir yakınlarından Tel Aviv'de protesto

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Hamas
Sıradaki Haber
İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Türkiye, kasım yağışlarında 50 yıl önceyi yaşıyor
11:14
Kayıp genç üç ülkenin birleştiği noktada aranıyor
11:14
İsrail: Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini aldık
11:08
Bu yıl için uygulanacak hayvancılık destekleri artırıldı
11:07
İstanbul'da metruk bina çöktü: İki araçta hasar oluştu
11:04
Van Gölü'nde su seviyesi düştü
Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü
Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Filistinli tutuklu Esra serbest kalarak ailesiyle buluştu
Filistinli tutuklu Esra serbest kalarak ailesiyle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ