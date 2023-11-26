İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz bölgesinden ülkenin güneyine doğru ilerleyen bir İHA'nın Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, İHA'nın İsrail sınırını ihlal etmeden düşürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Kızıldeniz bölgesindeki iki şüpheli hava hedefine yönelik önleme füzeleri fırlatıldığı" bildirilmişti.

Son haftalarda Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemişti.