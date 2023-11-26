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Dünya
TRT Haber 26.11.2023 00:57

Hamas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla Taylandlı esirler serbest bırakıldı

Hamas, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.

Hamas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla Taylandlı esirler serbest bırakıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi.

Bu arada İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Örgütünden aldığı bilgiye göre İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiğini açıkladı.

Hamas 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı
Hamas 13 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Kassam Tugayları'nın, İsrail'in mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Ensari, "Mısır ve Katar'ın, taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de Filistin'e destek gösterisi
ABD'de Filistin'e destek gösterisi

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla Taylandlı esirler serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana insani girişimleri sürüyor.

İsrail ordusu: Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlıyız
İsrail ordusu: Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlıyız

Hamas, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.

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