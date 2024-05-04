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Dünya
TRT Haber 04.05.2024 18:19

Hamas ve İsrail'in Gazze görüşmeleri Kahire'de başladı

İsrail'in Gazze'de 7 aydır süren katliamlarının son bulması için gözler ateşkes müzakerelerinde. Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas ve İsrail'in görüşmeleri başladı.

Hamas ve İsrail'in Gazze görüşmeleri Kahire'de başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'de ateşkes için çabalar sürüyor.

Hamas'tan bir heyet Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştı. İsrail ile Hamas'ın görüşmelerinin başladığı açıklandı.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da El Cezire televizyonuna "görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiği" açıklamasını yaptı.

Hedefin 'tam bir ateşkes' ve 'İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi' olduğunu söyledi.

İngiliz Reuters haber ajansı da Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, heyetlerin görüşmesinden bu kez farklı sonuçlar çıkmasının beklendiğini yazdı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns'ün de müzakerelere katılmak üzere Kahire’de olduğu belirtildi.

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