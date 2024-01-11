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Dünya
AA 11.01.2024 15:23

Hamas, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in Gazze saldırılarını durdurma kararı almasını bekliyor

Hamas, Uluslararası Adalet Divanının (ICJ) İsrail'in "Gazze'ye yönelik saldırını acilen durdurup, mağdurlar için adalet sağlayacak" bir karar almasını beklediklerini belirtti.

Hamas, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in Gazze saldırılarını durdurma kararı almasını bekliyor
[Fotograf: AA]

Hamas yöneticilerinden Basim Naim, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı "etnik temizlik ve soykırım suçlamasıyla" ICJ'ye açılan davanın ilk duruşmasının yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Naim, şunları kaydetti:

"Mahkemenin, Gazze'ye yönelik saldırıyı derhal durdurarak ve savaş suçlularını sorumlu tutarak, mağdurlar için adaleti sağlayan bir karar vermesini sabırsızlıkla bekliyoruz."

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı.

Güney Afrika’nın talep ettiği ihtiyati tedbirler

Güney Afrika, 29 Aralık’taki yazılı başvurusunda, mahkemeden İsrail aleyhine 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep etti.

Güney Afrika'nın istediği ihtiyati tedbirler arasında İsrail’in, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimlerini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması, soykırımın delillerini muhafaza etmesi ve verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunması yer alıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

 

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