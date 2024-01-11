Açık 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.01.2024 15:00

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kenti yakınlarında kuşatma altına aldığı bir eve ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi daha öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde, "Cenin kenti yakınlarında Caba beldesinde bir Filistinli, İsrail askerlerinin mermisiyle şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlinin 37 yaşındaki Mecdi Avni Feşafişe olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Caba beldesine baskın düzenleyerek, bir evi kuşatma altına aldığını söylemişti.

Evin bulunduğu yere askeri takviye yapıldığı ve İsrail askerlerinin mahalleyi de tamamen kuşatma altına aldığı ifade edilmişti.

İsrail ordusu, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı; kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
AA fotoğrafları Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada kanıt olarak sunuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:25
Hamas, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in Gazze saldırılarını durdurma kararı almasını bekliyor
15:26
Ülkü Ocakları'ndan Murat Kurum'a destek açıklaması
15:03
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
15:06
Filistin: İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında yargılanması tarihi bir olay
15:01
10 soruda Milli İstihbarat Akademisi
15:28
112 Çağrı Merkezi'ni meşgul edenlere 36 bin lira ceza kesildi
Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikleri kışın da fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Ağrı'nın tarihi ve doğal güzellikleri kışın da fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
AK Parti’de gözler 15 Ocak’ta: 48 ilin adayı açıklanacak
AK Parti’de gözler 15 Ocak’ta: 48 ilin adayı açıklanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ