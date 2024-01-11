İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi daha öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde, "Cenin kenti yakınlarında Caba beldesinde bir Filistinli, İsrail askerlerinin mermisiyle şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlinin 37 yaşındaki Mecdi Avni Feşafişe olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Caba beldesine baskın düzenleyerek, bir evi kuşatma altına aldığını söylemişti.

Evin bulunduğu yere askeri takviye yapıldığı ve İsrail askerlerinin mahalleyi de tamamen kuşatma altına aldığı ifade edilmişti.

İsrail ordusu, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı; kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.