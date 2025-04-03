Hamas, tüm dünyaya küresel "öfke cuması" çağrısı yaptı

Hamas, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği ve 90'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in, ABD'nin desteği ve sağladığı korumayla Gazze'de işlediği suçların uluslararası hukuka göre "soykırım suçları" kapsamına girdiği ifade edildi.

İslam alemi ile dünyadaki hür insanlara seslenilen açıklamada, Gazze'ye destek olmak ve İsrail'in suçlarını ifşa etmek için gösteri, yürüyüş ve oturma eylemlerinin artırılması istendi.

"Cuma günü, Gazze'ye yönelik ABD destekli Siyonist katliamlarının reddedildiği küresel bir öfke günü olsun." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail büyükelçiliklerinin kuşatılması ve küresel baskının sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Gazze kentinde 2 okulu hedef almıştı

İsrail'in Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar El-Erkam Okulu'nu hedef aldığı hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze kentindeki Fehd es-Sabah Okulu da ilk saldırının ardından İsrail uçakları tarafından hedef alınmış, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Son ölenlerle birlikte İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 95'e çıktı