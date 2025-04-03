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Dünya
AA 03.04.2025 23:23

Filistin: Uluslararası toplum, eylemsizliğiyle Gazze'deki katliamların suç ortağı oldu

Filistin hükümeti, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara sessiz kalarak "suç ortağı" olduğunu bildirdi.

Filistin: Uluslararası toplum, eylemsizliğiyle Gazze'deki katliamların suç ortağı oldu

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu bombalamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "uluslararası toplumun saldırıyı durdurma ve sivilleri korumadaki başarısızlığı ve Filistin halkının soykırıma tabi tutulması, tehcir edilmesi, topraklarının ilhak edilmesi ve meşru haklarının tasfiye edilmesine tepki göstermemesinin" güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi.

"Uluslararası toplumun eylemsizliği, suç ortaklığı seviyesine ulaştı." ifadesine yer verilen açıklamada, soykırımın devam etmesinin doğuracağı sonuçlar ve bölge ile dünyanın güvenlik ve istikrarı üzerinde oluşturduğu tehlikeye karşı uyarıda bulunuldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Dar el-Erkam Okulu'na yönelik saldırıda 27 kişinin öldüğünü, en az 70 kişinin de yaralandığını duyururken, Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, 31 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin kaybolduğunu ve onlarca kişinin de yaralandığını belirtmişti.

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