Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Hamas yetkilisi, “Hamas dahil direniş hareketlerinin hiçbirinin Gazze Şeridi’nden düşmana roket atmak için bir çıkarı yok” ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, bu mesajın İsrail ile Hamas arasında arabulucuk yapan Mısır’a da iletildiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evdeki 7 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine İsrail yönetimi, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmıştı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yaşanan her şeyden Hamas sorumludur" denilerek, Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşen roket nedeniyle Hamas sorumlu tutulmuştu.

Güvenlik kabinesi yarın toplanacak

Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgede tansiyon yükselirken, İsrail güvenlik kabinesinin yarın konuyu görüşmek üzere toplanacağı açıklandı.

İsrail ordu radyosuna konuşan Maliye Bakanı Moşe Kahlon, atılan rokete verilecek yanıtın yarın toplanacak güvenlik kabinesinde ele alınacağını belirtti.

Netanyahu erken dönecek

Resmi ziyaret kapsamında Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönecek.

Trump ile Netanyahu'nun yarın akşam da Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelmesi planlanmıştı.

Kaynak: AFP, AA