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Dünya
AA 08.02.2025 15:09

Hamas: Netanyahu'nun onları ortadan kaldırma girişimlerine rağmen İsrailli esirleri koruduk

Hamas, 15 aydan uzun süren soykırım boyunca süren İsrail bombardımanına ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "onları hedef alıp yok etme" girişimlerine rağmen, esirleri korumak için büyük çaba gösterildiğini bildirdi.

Hamas: Netanyahu'nun onları ortadan kaldırma girişimlerine rağmen İsrailli esirleri koruduk
[Fotograf: AA]

Hamas, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında yapılan beşinci esir takasında Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinde 3 İsrailli esin serbest bırakılması görüntülerinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Filistin direnişinin, İsrailli esirlere yönelik muamelesinde insani değerlere ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerine bağlı kaldığı vurgulanan açıklamada, "Direnişimiz, siyonist bombalamalara ve savaş suçlusu Netanyahu'nun İsrailli esirleri hedef alıp ortadan kaldırma girişimlerine rağmen, onların hayatlarını korumak için büyük çaba sarf etti." ifadesine yer verildi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, Gazze'deki 3 İsrailli erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

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